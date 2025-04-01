01 апреля, 16:27Происшествия
Водитель иномарки сбил женщину с младенцем и въехал в дом в Кемеровской области
Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"
Водитель автомобиля, предположительно, в нетрезвом состоянии сбил женщину с шестимесячным младенцем и влетел в дом в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.
Авария произошла на улице Володарского. По предварительным данным, 40-летний мужчина на автомобиле Peugeot не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 40-летнюю женщину, которая везла коляску с младенцем по обочине.
"После ДТП иномарка съехала с проезжей части, врезалась в частный дом и опрокинулась. В результате ДТП от полученных травм женщина и ее ребенок погибли на месте", – говорится в сообщении.
Как установила полиция, срок действия водительского удостоверения у мужчины уже закончился. Кроме того, он был лишен права управления транспортными средствами.
Ранее автомобилист при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину. ДТП произошло на тротуаре на Большой Полянке в центре Москвы. В результате пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
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