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Новости

29 апреля, 13:15

Происшествия

АТОР подключилась к ситуации с россиянами, пострадавшими в ДТП в Турции

АТОР подключилась к ситуации с россиянами, пострадавшими в ДТП в Турции

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) начала работу с принимающей компанией в Турции по вопросу помощи российским туристам, пострадавшим в ДТП в Анталье. Об этом сообщили в самой организации.

Авария произошла при перевозке туристов из аэропорта в отели. В автобусе находились 25 россиян, пострадали не менее 18 человек, а также водитель. Все доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает, уточнили в местной полиции. По предварительным данным, водитель потерял управление, и автобус перевернулся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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