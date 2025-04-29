Конгрессмен Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу

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Конгрессмен от Демократической партии США Шри Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на видеозапись, опубликованную в аккаунте законодателя в соцсети Х.

По словам Танедара, в резолюции приведены семь статей об импичменте. Говоря о них, конгрессмен указал на якобы препятствование правосудию со стороны главы Белого дома, международную агрессию, создание неправомерных ведомств, коррупцию и превышение полномочий.

Ранее другой демократ Эл Грин заявлял о намерении инициировать процесс импичмента Трампа. Он считает, что действующий американский лидер не заслуживает занимать эту должность.

Политик также подчеркнул, что такому человеку, как Трамп, нельзя доверять вопросы правосудия и управления страной.