Конгрессмен Грин пообещал начать процесс импичмента Трампу в течение 30 дней

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Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин намерен инициировать процесс импичмента президента США Дональда Трампа в течение ближайших 30 дней. Его слова приводит издание The Hill.

По мнению политика, нынешний американский лидер не заслуживает занимать эту должность.

"Нам нужен сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что от всего сердца я понимаю, что он – Голиаф. <…> Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид", – подчеркнул Грин.

Он также заявил, что такому человеку, как Трамп, нельзя доверять вопросы правосудия и управления государством.

Ранее в США начались акции протеста против политики администрации Трампа и действий предпринимателя Илона Маска. По данным СМИ, организаторы хотят провести свыше 1 400 акций во всех штатах и округе Колумбия. Протесты идут около зданий законодательных собраний, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций.