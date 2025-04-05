CNN: в США проходят акции протеста против Трампа и Маска

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Акции протеста против политики администрации американского президента Дональда Трампа и против действий предпринимателя Илона Маска начались в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, организаторы хотят провести свыше 1 400 акций во всех штатах и округе Колумбия. Протесты идут около зданий законодательных собраний, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций.

Число участников акций пока не называется, однако телеканал отметил, что на протесты зарегистрированы около 600 тысяч человек.

Протестующие требуют остановить "захват власти миллиардерами", сохранить программы Medicaid и Social Security в сферах здравоохранения и медицинского страхования, а также прекратить атаки на иммигрантов.

В феврале Трамп заявил, что США будут продавать "золотые виды на жительство" (ВНЖ) за пять миллионов долларов. По словам главы Белого дома, его администрации даже не потребуется утверждать эту меру в конгрессе, поскольку программа является легальной с точки зрения закона. Вырученные от нее деньги могут пойти на погашение дефицита бюджета США.

Кроме того, Трамп пообещал, что в США закончится "четырехлетний период упадка". Он также заверил, что положит конец вторжению нелегальных мигрантов через южную границу США, вернет Штатам их "богатство", а также разблокирует внутреннюю добычу нефти.

