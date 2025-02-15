Белый дом опубликовал валентинку для нелегальных иммигрантов

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал валентинку с посланием для нелегальных иммигрантов. Изображение было размещено на официальном аккаунте администрации США в соцсети X.

"Розы красные, фиалки голубые, приезжайте сюда нелегально, и мы вас депортируем", – говорится в тексте валентинки.

На фотографии также изображены лица президента США Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана.

В первый день президентства Трамп подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в Штатах привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.

Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.