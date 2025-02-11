Папа Римский призвал верующих в США не заниматься дискриминацией мигрантов

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Папа Римский Франциск обратился к верующим в Соединенных Штатах с призывом не поддаваться повестке, которая дискриминирует мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола.

"Я внимательно следил за крупным кризисом, который происходит в США с началом программы массовых депортаций. Правильно сформированная совесть не может не вынести критического суждения и не выразить своего несогласия с любой мерой, которая молчаливо или явно отождествляет нелегальный статус некоторых мигрантов с преступностью", – подчеркнул глава Римско-католической церкви.

По его словам, депортация мигрантов "наносит ущерб достоинству" многих семей, ставя их в состояние "особой уязвимости и беззащитности".

Президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе Штатов для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в стране привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.

Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.