Fox News: перестрелка произошла на границе США и Мексики

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Перестрелка произошла в американском штате Техас, на границе с Мексикой. Об этом сообщает издание Fox News.

По данным журналистов, в пограничников стрелял участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку. Силовики открыли ответный огонь, в результате чего мигрантам не удалось пробраться в страну.

Также отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в Штатах привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.

Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.