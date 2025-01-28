Fox News: перестрелка произошла на границе США и Мексики

01:48Происшествия
Фото: ТАСС/EPA/Adam Davis
Перестрелка произошла в американском штате Техас, на границе с Мексикой. Об этом сообщает издание Fox News.
По данным журналистов, в пограничников стрелял участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку. Силовики открыли ответный огонь, в результате чего мигрантам не удалось пробраться в страну.
Также отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.
Президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.
Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в Штатах привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.
Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.