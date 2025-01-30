США хотят депортировать более 1 тысячи человек в СССР и Югославию

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Власти США собираются депортировать 1 182 человек в СССР и Югославию, а также еще 254 человека – в Чехословакию. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на решение американских миграционных органов.

Предполагается, что такая ошибка могла возникнуть из-за того, что эти мигранты после прибытия в США так и не обновили свои документы. По решению Вашингтона, 845 человек должны отправиться в Югославию, 337 человек – в Советский Союз.

В целом администрация президента США Дональда Трампа хочет выдворить из страны около 1,4 миллиона человек. Отмечается, что почти половина из них – дети без документов.

Дональд Трамп в первый же день после инаугурации подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в Штатах привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.

Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.