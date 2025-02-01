Трамп заявил, что Венесуэла примет своих граждан-нелегалов из США обратно

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Венесуэла согласилась принять обратно всех своих граждан, незаконно находившихся в США, заявил президент США Дональд Трамп.

На странице в своей соцсети Truth Social лидер Штатов указал, что в список также войдут члены банды Tren de Aragua.

Кроме того, Каракас также согласился взять на себя транспортировку нелегальных мигрантов из числа венесуэльских граждан из США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле без военных действий. Команда американского политика желает, чтобы президента Венесуэлы Николаса Мадуро "постигла та же участь", что и бывшего лидера Сирии Башара Асада.

Отмечается, что интерес команды Трампа к смене власти в Венесуэле усилился после того, как еще экс-президент США Джо Байден запланировал исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма.