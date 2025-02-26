Трамп анонсировал "золотые ВНЖ" в США за 5 млн долларов

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что через две недели США будут продавать "золотые виды на жительство" (ВНЖ) за пять миллионов долларов.

По словам Трампа, его администрации даже не потребуется утверждать эту меру в конгрессе, поскольку программа является легальной с точки зрения закона. Вырученные от нее деньги могут пойти на погашение дефицита бюджета США.

Глава Белого дома отметил, что российские бизнесмены также смогут претендовать на новую золотую грин-карту.

"Возможно. Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Министр торговли США Говард Латник добавил, что кандидатам на "золотой ВНЖ" необходимо будет пройти определенную проверку. Кроме того, действующая программа виз США ЕВ-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта.

Похожая программа "золотых виз" для иностранных инвесторов действует и в России. По данным Минэкономразвития, за первые два года ее действия было получено 40 заявок от иностранных граждан из 14 государств.

Из них одобрены были 23, а общий объем инвестиций в экономику страны составил 2,66 миллиарда рублей. Среди заявителей есть граждане США, Китая, Ирана, Германии, Южной Кореи, Турции, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Хорватии, а также Монголии, Узбекистана и Азербайджана.