Минэкономразвития: на "золотые визы" в РФ подали граждане США, Китая, Ирана

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За первые два года действия программы получения вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме ("золотые визы" для иностранных инвесторов) было получено 40 заявок от иностранных граждан из 14 государств, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Из них одобрены были 23, а общий объем инвестиций в экономику страны составил 2,66 миллиарда рублей. Однако до запуска программы ожидания были более оптимистичными, отметили в министерстве.

Там же добавили, что среди заявителей есть граждане США, Китая, Ирана, Германии, Южной Кореи, Турции, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Хорватии, а также Монголии, Узбекистана и Азербайджана.

"По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сама программа "золотых виз" была принята в июле 2022 года и начала действовать спустя полгода. Ее основной целью является привлечение иностранных инвестиций в экономику России. Документ выдается зарубежным инвесторам, желающим пропустить стадию получения разрешения на временное проживание, а также членам их семей.

В Минэкономразвития уточнили, что больше всего обращений поступило в 2023 году – 24. В 2024-м же заявок было подано 14, а за первые месяцы 2025 года – 2. В большинстве случаев обращения поступали от иностранных граждан, которые инвестировали в российские юридические лица более 30 миллионов рублей (21 обращение).

Еще 9 обращений были от инвесторов, которые зарегистрированы в качестве юридических лиц и работают в стране более 2-х лет. Семь заявок поступили от иностранных граждан, владеющих недвижимостью в России, общая кадастровая стоимость которой составляет от 20 до 50 миллионов рублей. Одно обращение было от инвестора, который вложил более 15 миллионов рублей в социально значимый проект в РФ.

Запуская инициативу, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач предполагал привлечь до 12 миллиардов рублей в первый год работы механизма и более 40 миллиардов в последующие. При этом эксперты, опрошенные РБК, отметили, что для старта результаты вполне хорошие, особенно учитывая геополитическую ситуацию и санкционные риски для инвесторов в РФ.

"Ничего страшного нет в том, что число на первом этапе оказалось меньше планового. Главное, программа стартовала. Когда программа перестанет быть новой, число инвесторов возрастет", – высказался главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

В свою очередь, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин привел в пример опыт схожей программы в Португалии, где в первый год ее действия было получено чуть более 1 миллиона евро инвестиций, а в последующие годы уже сотни.

"В Греции число участников с сотен вначале быстро выросло до тысяч в дальнейшем", – добавил эксперт.

При этом, чтобы увеличить интерес иностранцев к проекту, Прокудин рекомендует заключить соглашение об избежании двойного налогообложения. Вместе с тем старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин подчеркнул, что программы разных стран конкурируют между собой, поэтому в России необходимо повысить привлекательность условий.

По его мнению, инвесторам можно предложить получать дополнительные преференции, например, налоговые льготы/специальные налоговые режимы, доступ к программам льготного кредитования или упрощенный порядок получения гражданства.

Между тем Россия планирует расширить льготный визовый режим с Китаем. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, занимающиеся автомобильными перевозками россияне смогут оформить многократную визу на один год. Такое решение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и поможет им сократить издержки, добавил он.