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20 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: крупный оползень в Сочи обрушил жилой дом

Новости регионов: крупный оползень в Сочи обрушил жилой дом

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Крупный оползень в Сочи обрушил жилой дом и повредил как минимум две дороги. Жители сообщают, что пострадали несколько СНТ. Протяженность оползня – около 900 метров, он продолжает движение. Доступ спасателей к месту происшествия пока затруднен.

В Ростове-на-Дону загорелся склад с электрооборудованием. Огонь охватил трехэтажное здание. Остановить пламя смогли на площади в 800 квадратных метров. На ликвидацию пожара отправили 55 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Есть ли пострадавшие и что стало причиной возгорания, пока не известно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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