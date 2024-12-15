Новости мира: пять человек погибли в результате нападения во Франции

Пять человек погибли в результате нападения во Франции. Все произошло на севере страны – недалеко от лагеря беженцев. 22-летний мужчина стал стрелять в людей. Среди жертв оказались два мигранта и два сотрудника службы безопасности.

Мощный ураган обрушился на Майотту – заморский регион Франции недалеко от Мадагаскара. Местные службы сообщают о десятках погибших. СМИ пишут, что в итоге их может быть огромное количество. Сейчас идет разбор завалов.

Торнадо обрушился на Сан-Франциско. Людей заранее предупредили о необходимости срочно переместиться в укрытия. Некоторые жители застали стихию в дороге, им удалось заснять воронку вплотную.

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