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18 декабря, 08:45

Политика

Новости мира: Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков

Новости мира: Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков

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Коллегия выборщиков США подтвердила победу Дональда Трампа на президентских выборах. Он получил 312 голосов, а его оппонент Камала Харрис – 226. В США сначала голосует население, а затем – выборщики. От их решения зависит, кто займет места в Белом доме.

Тем временем в Бразилии рухнула гигантская рождественская елка. Конструкцию длиной почти 60 метров установили прямо в лагуне. Торжественное открытие должно было состояться 17 декабря, но шторм сорвал все планы. Дерево стали в спешке разбирать, однако сильный ветер и волны снесли его. В итоге один рабочий погиб, еще двое получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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