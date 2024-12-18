Фото: Министерство обороны РФ

Войска РФ зачистили "котел", в который попали украинские подразделения, южнее Курахова в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

По его словам, некоторые военные ВСУ сдались в плен, другие пытались отстреливаться и сбежать. Рогов подчеркнул, что отказавшиеся сдаваться были ликвидированы.

Накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Бойцы РФ смогли добиться этого в результате решительных действий, предпринятых подразделениями "Южной" группировки войск.

Между тем потери ВСУ превысили 560 тысяч военных в 2024 году, а с начала СВО они составили почти 1 миллион человек. В этом году в зоне спецоперации ВС РФ уничтожили более 58 тысяч единиц различного вооружения и техники ВСУ.