Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт был освобожден благодаря решительным действиям подразделения "Южной" группировки войск. Кроме того, на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 345 солдат, две бронемашины MaxxPro, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую американскую установку Paladin, 152-миллиметровую орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР.

"Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", – заключили в Минобороны РФ.

Накануне Вооруженные силы РФ освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР. Установить контроль на указанных территориях удалось благодаря военнослужащим Южной группировки войск и группировки войск "Центр". Кроме того, российская армия нанесла поражение бригадам противника вблизи Северска, Звановки, Дачного и Курахова.

До этого солдаты ВС РФ освободили на этом же направлении населенные пункты Петровка и Ильинка. Чуть позже удалось взять под контроль Пустынку, Новодаровку и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике.

