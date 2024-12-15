Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР. Министерство обороны России опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

Установить контроль на указанных территориях удалось благодаря военнослужащим Южной группировки войск и группировки войск "Центр".

Кроме того, российская армия нанесла поражение бригадам противника вблизи Северска, Звановки, Дачного и Курахова.

Ранее солдаты ВС РФ уже освободили на этом же направлении населенные пункты Петровка и Ильинка. Чуть позже удалось взять под контроль Пустынку, Новодаровку и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.

