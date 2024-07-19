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Новости

19 июля, 23:30

Происшествия

После продажи видеоняни жителя Орла обвинили в незаконной реализации средств для слежки

После продажи видеоняни жителя Орла обвинили в незаконной реализации средств для слежки

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Электромонтер из Орла купил видеоняню для своего щенка на маркетплейсе, однако затем продал ее. Покупателями оказались барнаульские сотрудники ФСБ, которые обвинили мужчину в незаконном обороте спецсредств для слежки.

Как позднее рассказали оперативники, часы с камерой у орловца покупали в рамках следственного эксперимента. Теперь на него завели уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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