После продажи видеоняни жителя Орла обвинили в незаконной реализации средств для слежки

Электромонтер из Орла купил видеоняню для своего щенка на маркетплейсе, однако затем продал ее. Покупателями оказались барнаульские сотрудники ФСБ, которые обвинили мужчину в незаконном обороте спецсредств для слежки.

Как позднее рассказали оперативники, часы с камерой у орловца покупали в рамках следственного эксперимента. Теперь на него завели уголовное дело.

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