19 июля, 23:30Происшествия
После продажи видеоняни жителя Орла обвинили в незаконной реализации средств для слежки
Электромонтер из Орла купил видеоняню для своего щенка на маркетплейсе, однако затем продал ее. Покупателями оказались барнаульские сотрудники ФСБ, которые обвинили мужчину в незаконном обороте спецсредств для слежки.
Как позднее рассказали оперативники, часы с камерой у орловца покупали в рамках следственного эксперимента. Теперь на него завели уголовное дело.
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