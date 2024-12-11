Новости регионов: грузовик с камнями перевернулся на трассе во Владивостоке

Самосвал перевернулся на трассе во Владивостоке. Машина была нагружена крупными камнями. По словам очевидцев, на дороге образовался затор. Информации о пострадавших пока нет.

Тем временем пенсионер воровал иконы из чужих квартир в Подмосковье. 64-летний грабитель проникал в дома по ночам, похищал антикварные изделия и уезжал с места преступления на велосипеде. В итоге правоохранители задержали его. Во время обыска в доме мужчины нашли 4 иконы, 2 из которых оказались ценными экземплярами XVIII–XIX века. Еще две грабитель успел продать.

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