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06 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, укравший десятки пожарных рукавов

"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, укравший десятки пожарных рукавов

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Задержан вор, который "раздел" одну из многоэтажек, украв десятки пожарных рукавов. Специальные шланги должны находиться на каждом этаже.

Несколько месяцев назад многоэтажку облюбовал незнакомец. Он арендовал квартиру на сутки, а потом вынес из дома десятки пожарных рукавов. После жалоб жителей управляющая компания закупила новые шланги, но их опять украли.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов
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