06 декабря, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, укравший десятки пожарных рукавов
Задержан вор, который "раздел" одну из многоэтажек, украв десятки пожарных рукавов. Специальные шланги должны находиться на каждом этаже.
Несколько месяцев назад многоэтажку облюбовал незнакомец. Он арендовал квартиру на сутки, а потом вынес из дома десятки пожарных рукавов. После жалоб жителей управляющая компания закупила новые шланги, но их опять украли.
Подробнее – в программе "Московский патруль".