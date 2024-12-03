Российские ученые разработали препарат для лечения нескольких видов рака

Ученые Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали препарат, который в будущем может применяться для лечения рака легких, желудочно-кишечного тракта и почек.

Доклинические испытания вакцины показали, что после ее использования уменьшается не только опухоль меланомы, но и рассасываются метастазы. Пока испытания проводили на животных. В январе ученые ожидают получения разрешения от пациентов-добровольцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.