03 декабря, 11:30Общество
Российские ученые разработали препарат для лечения нескольких видов рака
Ученые Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали препарат, который в будущем может применяться для лечения рака легких, желудочно-кишечного тракта и почек.
Доклинические испытания вакцины показали, что после ее использования уменьшается не только опухоль меланомы, но и рассасываются метастазы. Пока испытания проводили на животных. В январе ученые ожидают получения разрешения от пациентов-добровольцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.