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03 декабря, 11:30

Общество

Российские ученые разработали препарат для лечения нескольких видов рака

Российские ученые разработали препарат для лечения нескольких видов рака

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Ученые Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали препарат, который в будущем может применяться для лечения рака легких, желудочно-кишечного тракта и почек.

Доклинические испытания вакцины показали, что после ее использования уменьшается не только опухоль меланомы, но и рассасываются метастазы. Пока испытания проводили на животных. В январе ученые ожидают получения разрешения от пациентов-добровольцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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