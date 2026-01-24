Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 13:28

Политика

В Госдуме опровергли использование ChatGPT при написании законопроекта

Фото: 123RF.com/arlettte

Комитет Госдумы по молодежной политике не применял ChatGPT при написании текста проекта об обновлении закона о господдержке молодежных и детских НКО. Метка ИИ-ассистента в пояснительной записке использовалась для быстрого поиска материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет.

Там пояснили, что материалы готовили депутаты с командой юристов аппарата комитета в течение двух лет, а сама пояснительная записка была написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat.

"Попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования", – говорится в сообщении.

Между тем OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images. Она более точно следует инструкциям, позволяет подробнее редактировать изображения. Кроме того, модель работает в 4 раза быстрее, чем раньше.

Ранее OpenAI подписала сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития ИИ на сумму в 300 миллиардов долларов сроком на 5 лет. По данным журналистов, для работы подобного центра обработки данных потребуется мощность в 4,5 гигаватта. Это эквивалентно потреблению энергии порядка 4 миллионов домов.

Поколение зумеров стало чаще использовать ChatGPT для советов в повседневной жизни

Читайте также


политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика