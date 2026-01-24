В Госдуме опровергли использование ChatGPT при написании законопроекта

Фото: 123RF.com/arlettte

Комитет Госдумы по молодежной политике не применял ChatGPT при написании текста проекта об обновлении закона о господдержке молодежных и детских НКО. Метка ИИ-ассистента в пояснительной записке использовалась для быстрого поиска материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет.

Там пояснили, что материалы готовили депутаты с командой юристов аппарата комитета в течение двух лет, а сама пояснительная записка была написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat.

"Попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования", – говорится в сообщении.

Между тем OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images. Она более точно следует инструкциям, позволяет подробнее редактировать изображения. Кроме того, модель работает в 4 раза быстрее, чем раньше.

Ранее OpenAI подписала сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития ИИ на сумму в 300 миллиардов долларов сроком на 5 лет. По данным журналистов, для работы подобного центра обработки данных потребуется мощность в 4,5 гигаватта. Это эквивалентно потреблению энергии порядка 4 миллионов домов.

