WSJ: компания OpenAI заключила сделку с Oracle на 300 млрд долларов

Фото: ТАСС/IMAGO/CFOTO

Американская компания и разработчик ChatGPT OpenAI подписала сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития ИИ на сумму в 300 миллиардов долларов сроком на 5 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сумма контракта сильно превышает текущую выручку OpenAI и является одной из крупнейших сделок, которые были совершены в области облачных вычислений.

По данным журналистов, для работы подобного центра обработки данных потребуется мощность в 4,5 гигаватта. Это эквивалентно потреблению энергии порядка 4 миллионов домов.

Ранее нейросеть Grok слила в сеть более 370 тысяч диалогов с пользователями. Проблема возникла из-за функции Share, генерирующей уникальные ссылки для демонстрации чатов третьим лицам. Они оказались доступными для индексации поисковиками, хотя соответствующие уведомления об этом не поступали.

В открытый доступ попали фотографии, таблицы и документы пользователей. В диалогах с искусственным интеллектом люди делились своими личными данными, обсуждали медицинские и психологические проблемы, а некоторые пользователи сообщали нейросети свои пароли.