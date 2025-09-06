В Австралии сотрудницу банка заменили на ИИ, который она обучала

Фото: 123RF/perfectpixelshunter

Жительницу Австралии уволили из-за искусственного интеллекта (ИИ), который она обучила. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 65-летняя Кэтрин Салливан работала в одном банке в течение 25 лет. Ей поручили разработать и протестировать ответы для Bumblebee AI. Однако позже ее и других сотрудников уволили из-за того, что ИИ начал справляться с их работой.

При этом в скором времени у банка появились трудности. Искусственному интеллекту не удалось справиться с большим количеством звонков от клиентов. В результате часть сотрудников вернули, а Салливан отказалась от этого. Женщина объяснила, что получила предложение о новой должности, которая отличалась от ее предыдущей.

Банк заявил, что пересмотрит внутреннюю политику и предложит помощь и рабочие места пострадавшим работникам.

