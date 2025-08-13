Apple не согласилась с претензиями Маска о продвижении продуктов OpenAI

Фото: 123RF/buzzfuss

Американская корпорация Apple отвергла претензии предпринимателя Илона Маска об искусственном поддержании компании OpenAI в рейтинге AppStore среди приложений искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители Apple отметили, что их магазин приложений работает честно и не отдает предпочтений отдельным продуктам. Технологическая корпорация продвигает программы посредством топ-чартов, а также рекомендаций, основанных на алгоритмах, и подборках экспертов.

"Наша цель – обеспечение безопасного поиска для пользователей и создание хороших возможностей для разработчиков. Мы сотрудничаем со многими из них, чтобы повысить видимость приложений в быстрорастущих категориях", – уточнила пресс-служба Apple.

Тем не менее Маск собирается подать судебный иск от лица своей компании xAI, которая развивает ИИ Grok. По его словам, действия Apple нарушают антимонопольное законодательство. Однако дополнительных аргументов в пользу своего заявления предприниматель не привел.