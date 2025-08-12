Маск обвинил Apple в антиконкурентной практике и решил подать судебный иск

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил корпорацию Apple в антиконкурентной практике и заявил о намерении подать от лица своей компании xAI судебный иск. Об этом он написал на странице в соцсети X, передает МК.

По его словам, Apple искусственно обеспечивает и поддерживает лидирующее место в рейтинге AppStore среди приложений искусственного интеллекта (ИИ) для компании OpenAI. Как отметил предприниматель, такими действиями корпорация нарушает антимонопольное законодательство. Однако дополнительных аргументов в пользу своего заявления Маск не привел.

Предприниматель сам был соучредителем с OpenAI в 2015 году, но спустя время отказался от сотрудничества. При этом чат-бот ChatGPT от стартапа приобрел один миллион пользователей меньше чем за неделю после запуска в ноябре 2022 года.

В свою очередь, компания Маска xAI развивает искусственный интеллект Grok, который представила в ноябре 2023 года. Также в марте 2024 организация открыла доступ к его исходному коду.

Кроме того, в июле Маск объявил о запуске новой версии чат-бота Grok 4. Во время презентации он отметил, что ему крайне интересно наблюдать за развитием искусственного интеллекта. По его словам, это можно сравнить с развитием человека.