ChatGPT больше не сможет давать юридические и медицинские советы

Фото: 123RF.com/iamsingplay

Чат-бот ChatGPT теперь не сможет давать юридические и медицинские советы. Компания OpenAI обновила политику использования, сообщается в пресс-релизе.

"Предоставление специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские консультации, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста", – сказано в документе, где названы задачи, для которых больше нельзя использовать чат-боты компании.

Кроме того, пользователи не смогут применять чат-бот для распознавания лиц без согласия самого субъекта. Вместе с тем нейросеть больше не будет принимать решения по финансовым, образовательным, жилищным, миграционным вопросам и трудоустройству без участия человека.

Компания также запретила использовать нейросеть с целью академического обмана и мошенничества.

Ранее стало известно, что более 1 миллиона человек еженедельно выражают мысли о суициде в ChatGPT. По данным компании, около 0,07% активных пользователей за неделю проявляют признаки психических кризисов, связанных с психозом или манией. OpenAI отметила, что такие случаи трудно выявить.

Для повышения безопасности компания задействует 170 специалистов в области психического здоровья. Психиатры и психологи проверили уже свыше 1,8 тысячи ответов модели.