20 февраля, 11:28

Происшествия

Экс-чиновница Астраханской области инсценировала смерть, чтобы избежать тюрьмы

Фото: телеграм-канал "Следком"

Бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть, чтобы скрыться от тюремного наказания. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В 2012 году Ступина была осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение крупных сумм, подделку платежных документов и легализацию преступных доходов. После приговора она покинула регион и некоторое время проживала в Татарстане, пытаясь избежать наказания.

Находясь в розыске, Ступина обратила внимание на сообщение о найденном в Новосибирской области теле похожей на нее женщины. Тогда она направила туда своего супруга, который опознал погибшую как жену. Это позволило создать видимость ее смерти и ввести правоохранителей в заблуждение. Далее экс-чиновница вернулась в Астраханскую область, где скрывалась более 13 лет.

"В настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Следственными органами решается вопрос о даче правовой оценки действиям, связанным с инсценировкой смерти", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее житель американского Уотертауна, 45-летний Райан Боргвардт, инсценировал собственное утопление, чтобы сбежать от семьи к любовнице в Грузию. Мужчина пропал летом 2024 года на озере Грин-Лейк, где были найдены брошенными его автомобиль и трейлер. Семья американца обратилась в полицию, и через три недели спасатели нашли перевернутый каяк и спасательный жилет.

В ходе расследования позже выяснилось, что за два месяца до исчезновения мужчина подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Он также перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов и прошел реверсивную вазэктомию. Спустя время американец сам вышел на связь. Суд приговорил его к 89 дням тюрьмы.

Читайте также


происшествиярегионы

