В Москве стартовал прием заявок на бесплатную программу "Акселератор 4.0"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Прием заявок стартовал на бесплатную обучающую программу для социально ориентированного бизнеса "Акселератор 4.0". Стать ее участником можно до 20 марта, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Для предпринимателей подготовили пятинедельный интенсив, охватывающий такие темы, как разработка продукта, анализ рынка и формирование команды. Обучение организуют в онлайн-формате", – отметила вице-мэр.

В теоретическую часть войдут более 20 уроков, в рамках которых участники научатся искать свою целевую аудиторию, оценивать конкурентов, планировать бюджет и разбираться в бизнес-процессах. После занятий необходимо будет сделать тестовое задание. Все слушатели получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

В конце подготовки пройдет презентация проектов. Наиболее перспективные из них смогут попасть в следующий этап, которым станет пятинедельное экспертное сопровождение. Наставники помогут предпринимателям создать пошаговую стратегию развития социального бизнеса.

Требования к участникам и прием заявок доступны на сайте проекта.

За 7 лет участие в обучающей программе приняли более 2 тысяч человек, а около 80% выпускников рассказали о росте клиентской базы и оборота. Благодаря "Акселератору" основательница клуба фехтования Татьяна Шорохова смогла переупаковать проект, найти его сильные стороны и выстроить четкий план действий.

"Уже в ходе программы мы нашли первого партнера, а я получила уверенность, что наша социальная концепция действительно востребована и готова к масштабированию", – подчеркнула она.

Ранее в Москве завершился отбор участников восьмого потока программы "Академия инноваторов". Регистрацию прошли почти 3,5 тысячи человек. Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Самары. Из предложенных проектов эксперты выбрали 100 наиболее перспективных.

