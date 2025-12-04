Компании привлекли 2 млрд руб при поддержке Московского венчурного фонда

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприятия с начала этого года при поддержке Московского венчурного фонда привлекли 2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, заявила заммэра Наталья Сергунина.

В декабре фонду исполняется 20 лет. Он предоставляет инновационным компаниям различные инструменты для развития – от грантов до обучающих программ, отметила вице-мэр.

С ее слов, организация предлагает возможности для запуска и расширения технологических проектов. Например, выпускники акселераторов и победители городских конкурсов получают гранты до миллиона рублей на доработку своих решений. Компании с готовым продуктом могут оформить льготный займ до 50 миллионов рублей на развитие бизнеса.

В свою очередь, предприятиям с эффективной бизнес-моделью доступны льготные кредиты на сумму до 300 миллионов рублей. Эти деньги можно направить на закупку оборудования и техники, строительство или аренду помещений, оплату труда и другие расходы.

Зрелым технологическим компаниям, которые планируют выйти на рынок ценных бумаг, выдают льготный целевой займ до 100 миллионов рублей. Среди получателей финансовой поддержки – разработчик цифровой платформы для строительства, основатель развивающей онлайн-школы для детей и другие.

Помимо этого, фонд вместе с партнерами разработал несколько обучающих программ и полезный сервис. Три продукта ориентированы на технобизнес, еще один – на будущих инвесторов.

В частности, курс "Инвестиционная упаковка проекта" направлен на подготовку презентаций для потенциальных партнеров. Благодаря такому инструменту компании привлекли почти 300 миллионов рублей дополнительных средств.

Сервис "Инвестиционная экспертиза" обеспечивает комплексную оценку проекта, анализирует его сильные и слабые стороны. В итоге предприниматель получает экспертное заключение о потенциале продукта. На данный момент этим воспользовались авторы 800 инноваций, получено свыше 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

При взаимодействии с экспертами фондового рынка была создана также программа "Путь к IPO". Специалисты непосредственно участвовали в процессе размещения ценных бумаг.

Более того, инвесторы могут присоединиться к практико-ориентированному курсу "Венчурная академия". С 2021 года его выпускниками стали более тысячи человек, которые инвестировали около 550 миллионов рублей.

Ранее Сергунина рассказала, что более 90 тысяч человек присоединились к проекту “Академия инноваторов", конкурсу "Новатор Москвы" и хакатону "Лидеры цифровой трансформации". Среди участников – изобретатели из России, Белоруссии, Китая, Индии, Таиланда и ОАЭ. Более 60% из них составили молодые люди в возрасте до 35 лет.