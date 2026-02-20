Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции, освободив его от должности замглавы МИД РФ. Это следует из указов президента, размещенных на официальном портале правовой информации.

Заместителем министра иностранных дел РФ глава государства назначил посла России в Египте Георгия Борисенко.

Вершинин был замглавы МИД РФ с 2018 года. До этого он занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам ближневосточного урегулирования. В системе министерства иностранных дел дипломат находится с 1976-го.

Борисенко занимал должность посла РФ в Египте с 2020 года. На дипломатической службе он состоит с 1990-го. Дипломат также являлся советником, старшим советником, советником-посланником посольства России в США и был заместителем директора, а позже и директором департамента Северной Америки МИД России.

До этого Владимир Путин подписал указ о назначении директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова на должность заместителя главы дипведомства. Решение президента вступило в законную силу 9 декабря прошлого года.

