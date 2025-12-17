Форма поиска по сайту

17 декабря, 04:46

Технологии

OpenAI объявила о запуске новой модели по генерации изображений ChatGPT Images

Фото: ТАСС/Zuma

Компания OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X.

В OpenAI заверили, что новая модель более точно следует инструкциям, позволяет подробнее редактировать изображения, а также будет работать в четыре раза быстрее, чем раньше.

"Новая модель генерации изображений в ChatGPT более надежно следует вашим инструкциям, изменяя только то, что вы просите, при этом сохраняя такие элементы, как освещение, композиция и внешний вид людей, неизменными во всех входных данных, выходных данных и последующих редактированиях", – отметили в компании.

Модель ChatGPT Images уже готова к использованию для всех пользователей чат-бота.

Ранее стало известно, что чат-бот ChatGPT больше не сможет давать юридические и медицинские советы. Компания OpenAI обновила политику использования.

Кроме того, пользователи не смогут применять чат-бот для распознавания лиц без согласия самого субъекта. Нейросеть также больше не будет принимать решения по финансовым, образовательным, жилищным, миграционным вопросам и трудоустройству без участия человека.

В России могут ввести ответственность за опасный контент, созданный ИИ

