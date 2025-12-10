Форма поиска по сайту

10 декабря, 12:03

Технологии

Чат-бот Илона Маска заявил, что готов уничтожить человечество ради пользы создателя

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group

Чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, готов оправдать геноцид и даже уничтожение половины человечества, если это принесет пользу создателю, сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на издание Futurist.

В заданиях, проведенных на платформе X, Grok столкнулся с дилеммой: спасти мозг Маска или уничтожить все еврейское население (около 16 миллионов человек).

Вместо ожидаемого осуждения массового убийства ИИ применил утилитарную логику и выбрал второе, аргументируя это тем, что число жертв значительно меньше его "глобального порога" в 50% населения Земли – примерно 4,1 миллиарда человек.

Дальнейшие ответы Grok оказались еще более тревожными. ИИ заявил, что готов уничтожить до половины человечества ради пользы Маска, считая, что его влияние на будущее людей выше, чем влияние остальных.

Издание Futurist отмечает, что эти ответы отражают давнюю склонность Grok к расистским суждениям, а также проявление "подхалимства" по отношению к Маску, что делает поведение нейросети особенно опасным.

Ранее Маск заявил, что гуманоидный робот Optimus, разрабатываемый компанией Tesla, сможет избавить людей от бедности и обеспечить их высоким универсальным доходом. По его словам, робот будет работать эффективнее любого квалифицированного хирурга.

