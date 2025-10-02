Илон Маск предположил, что проведет остаток жизни на Марсе

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что планирует жить и умереть в США или на Марсе. Первый полет корабля предпринимателя на Красную планету может произойти в 2026 году. О колонизации Марса и других масштабных проектах, основанных Маском, расскажет Москва 24.

"Один паспорт навсегда"

1 октября Илон Маск опубликовал в своих соцсетях пост, в котором обозначил, что может провести остаток своей жизни на Марсе. При этом бизнесмен планирует всегда иметь лишь паспорт США.





Илон Маск бизнесмен, миллиардер У меня есть один паспорт сейчас и навсегда: Америка. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (как части Америки).

Однако Маск не уточнил, что именно он имел ввиду под фразой "как часть Америки".

Миллиардер уже не раз заявлял, что полет на Марс стал главной целью его космической компании SpaceX. В личном блоге Маск объяснил, что основными вопросами колонизации Красной планеты будут создание "самодостаточной цивилизации", и случится это через 20 или 30 лет. При этом бизнесмен отметил, что у человечества не получится "закрепиться" на Марсе, если люди не смогут поддерживать жизнедеятельность и развиваться, не завися от своей родной планеты.

По словам Илона, для колонизации необходимо будет не менее миллиона человек и нескольких миллионов тонн грузов. Маск предположил, что все необходимые поставки можно будет выполнить в течение 20 лет, передавали СМИ. Бизнесмен планирует реализовать свой проект с помощью новейшей модели ракеты своей линейки под названием Starship-3.

В сентябре 2024 года Маск заявил в личном блоге, что миссия с отправкой пяти беспилотных космических кораблей Starship на планету может состояться в ближайшие два года. В случае успешной посадки предприниматель планировал запустить пилотируемые корабли еще через четыре года. В марте 2025 года основатель Tesla сообщил в соцсетях, что корабль, пилотом которого будет человекоподобный робот Optimus, должен отправиться на Марс в конце 2026-го.

В разговоре с изданием The Washington Post Илон также отмечал, что по пути на Марс можно будет сесть и на Луну. Однако главной целью Маск все еще считает освоение Красной планеты.

При этом в апреле этого года исполняющая обязанности директора NASA Джанет Петро заявила, что организовать полет на Марс в ближайшие пять лет не получится. По ее мнению, данная миссия имеет большое количество опасностей, в том числе для жизней астронавтов. А исследователь Красной планеты Эндрю Коутс в октябре прошлого года и вовсе заявил журналистам, что заселение Марса может обернуться катастрофой. По его мнению, люди загрязнят планету, поставив под угрозу дальнейшие исследования небесного тела.

Не только Марс

На счету Илона Маска множество масштабных проектов, в числе которых компания Neuralink. Организация занимается разработкой нейрочипов, предназначенных для имплантации в мозг. Впервые предприниматель объявил о разработке этих устройств в интервью Джо Рогану в мае 2020 года.

Чипы Маска предназначаются для лечения, контроля самочувствия и коммуникации с парализованными пациентами с помощью передачи их мыслей на гаджеты. По словам бизнесмена, импланты также должны успешно решать проблемы, связанные с мозгом, в числе которых восстановление памяти при болезни Альцгеймера.





Илон Маск бизнесмен, миллиардер Мы в буквальном смысле вырежем кусок черепа, а затем установим туда устройство Neuralink. После этого нити электродов очень аккуратно подсоединяются к мозгу, а затем все зашивается. Устройство будет взаимодействовать с любым участком мозга и сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей.

Кроме того, по задумке доступ к импланту можно получить и с помощью Bluetooth.

Изначально устройства были испытаны на мышах и обезьянах. Лишь после этого в начале 2024-го нейрочип вживили человеку, писали СМИ. Этому пациенту удалось с помощью силы мысли управлять компьютерной мышью и даже играть в шахматы. В августе того года Neuralink успешно имплантировали устройство второму человеку. А в январе этого года издание Bloomberg сообщило со ссылкой на слова Маска, что чип был установлен уже третьему пациенту.

"Теперь у нас есть три человека с имплантированными Neuralink. Все устройства работают хорошо", – сказал Илон.

Помимо этого, компания Маска Tesla, занимающаяся производством электромобилей, зарядных станций для них, а также солнечных батарей и систем накопления электроэнергии, основала проект по созданию роботов-помощников. Эти модели, получившие название Tesla Optimus, помогут в выполнении бытовых задач.

Роботы будут оснащены камерами, датчиками и сенсорами, с помощью которых смогут ориентироваться в пространстве вокруг себя. Электронные помощники будут способны носить грузы массой до 70 килограмм, убирать вещи, помогать в готовке и выполнять другие поручения.

Весной Маск заявлял, что до конца года выпустит 5 тысяч роботов.

