Фигуристка Валиева может выступить на чемпионате России по прыжкам

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Фигуристка Камила Валиева может выступить на чемпионате России по прыжкам. Об этом сообщила РИА Новости основатель академии "Наши надежды", олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Чемпионат России по прыжкам состоится с 31 января по 1 февраля на "Навка Арене" в Москве.

"Скорее всего, да", – отметила Навка на соответствующий вопрос.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил из-за того, что в ее пробе выявили запрещенный триметазидин. Отстранение отсчитывалось от 25 декабря 2021 года.

При этом Валиева заявляла, что не принимала препарат специально. По ее словам, вещество попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка.

Тем не менее суд в Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения CAS. В своей жалобе Валиева утверждала, что WADA скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение.

25 декабря 2025 года дисквалификация спортсменки завершилась. Решение по ее делу исчезло с сайта CAS.

