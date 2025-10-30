Суд в Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой в CAS

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В своей жалобе Валиева утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение CAS. Спортсменка сослалась на исследование экс-директора антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяла Сожи, результаты которого могли подтвердить версию Валиевой о попадании запрещенного вещества в ее организм через десерт.

Суд, в свою очередь, установил, что значительная часть доводов спортсменки основывается только на доказательствах, полученных уже после вынесения решения CAS. В это же время защита Валиевой не предоставила никаких документов из доклада Сожи, который фигурирует в ходатайстве как неопровержимое доказательство.

Инстанция решила, что даже в случае достоверности исследования оно не может быть аргументом для пересмотра дела, так как выводы Сожи в равной степени говорят как о загрязненном десерте, так и о преднамеренном употреблении запрещенного препарата за 4–5 дней до теста, что являлось даже более вероятным сценарием, по версии эксперта.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный триметазидин.

Фигуристка заявляла, что не принимала этот препарат специально, а вещество якобы попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка.

Известно, что фигуристка намерена возобновить свою карьеру в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

