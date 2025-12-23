Решение по делу фигуристки Валиевой исчезло с сайта CAS

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой исчезло с сайта Спортивного арбитражного суда (CAS).

Поисковый запрос по разбирательству CAS 2023/A/9455 теперь недоступен.

Четырехлетняя дисквалификация спортсменки истечет 25 декабря. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.

CAS в январе 2024 года дисквалифицировал фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил из-за того, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный триметазидин.

При этом Валиева заявляла, что не принимала препарат специально. По ее словам, вещество попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка.

Тем не менее суд в Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения CAS. В своей жалобе Валиева утверждала, что WADA скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение.

Инстанция установила, что значительная часть доводов спортсменки основывается только на доказательствах, полученных уже после вынесения решения. Кроме того, защита не предоставила никаких документов из доклада, фигурирующего в ходатайстве как неопровержимое доказательство.