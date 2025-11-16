Фигуристка Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей четвертого этапа Гран-при России. Соревнования проводятся в Москве, сообщает ТАСС.

По итогам двух программ она набрала 230,05 балла (78,83 в короткой программе и 151,22 в произвольной). Серебро удалось забрать Алине Горбачевой (209,28; 68,86 + 140,42), а третье место заняла Ксения Гущина (200,51; 68,07 + 132,44).

Во время выполнения четверного тулупа фигуристка совершила падение, однако это не помешало ей выиграть соревнования.

"Обидно, что упала, но в этот раз программа лучше и чище, более уверенно, можно сказать, и этому можно порадоваться", – сказала девушка.

Ранее Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года. Спортсменка заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Кроме того, на Олимпиаду отобрался фигурист Петр Гуменник. Он занял первое место и набрал 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ.

