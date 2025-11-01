Фигуристка Валиева дебютировала в шоу Навки "Лебединое озеро"

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Фигуристка Камила Валиева дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Она исполнила роль Одиллии, которая является Черным лебедем, передает ТАСС.

Открытие театрального сезона-2025 на "Навка-Арене" прошло 1 ноября. Организаторы шоу смогли реализовать все билеты.



Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама спортсменка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

В октябре 2025 года суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу спортсменки. В своей жалобе Валиева утверждала, что WADA скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение CAS.

В свою очередь, инстанция установила, что значительная часть доводов спортсменки основывается только на доказательствах, полученных уже после вынесения решения. Кроме того, защита не предоставила никаких документов из доклада, который фигурирует в ходатайстве как неопровержимое доказательство.