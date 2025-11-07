WADA направило письмо о взыскании средств с фигуристки Валиевой

Фото: ТАСС/Артем Иванов

С российской фигуристки Камилы Валиевой хотят взыскать денежные средства в качестве компенсации за судебное решение по делу о допинге. Соответствующее письмо в адрес ее представителей направило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), передает ТАСС.

Организация пояснила, что приняла во внимание решение Федерального суда Швейцарии, который обязал спортсменку выплатить издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 миллиона рублей. – Прим. ред.).

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил из-за того, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный триметазидин.

При этом фигуристка заявляла, что не принимала препарат специально, а вещество якобы попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка.

Судом в Швейцарии 30 октября 2025 года было отклонено ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения CAS. В своей жалобе Валиева утверждала, что WADA скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение.

В свою очередь, инстанция установила, что значительная часть доводов спортсменки основывается только на доказательствах, полученных уже после вынесения решения. Кроме того, защита не предоставила никаких документов из доклада, который фигурирует в ходатайстве как неопровержимое доказательство.