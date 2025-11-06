ISU присудил победу россиянке Щербаковой по новым итогам ЧЕ-2022

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Светлана Садыкова

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил победу россиянке Анне Щербаковой по утвержденным итогам чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно новым результатам, серебряную медаль завоевала еще одна спортсменка из России Александра Игнатова (ранее – Трусова. – Прим. ред.), а бронзовую медаль получила бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.

Изначально чемпионкой турнира была признана россиянка Камила Валиева, но ее результаты аннулировали из-за нарушения антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама спортсменка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

В октябре 2025 года суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения по делу спортсменки. В своей жалобе Валиева утверждала, что WADA скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение CAS.

В свою очередь, инстанция установила, что значительная часть доводов спортсменки основывается только на доказательствах, полученных уже после вынесения решения. Кроме того, защита не предоставила никаких документов из доклада, который фигурирует в ходатайстве как неопровержимое доказательство.

