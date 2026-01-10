Форма поиска по сайту

10 января, 20:05

Политика

Трамп заявил, что США не хотят видеть РФ или КНР в Гренландии

Фото: whitehouse.gov

США не допустят Россию или Китай в Гренландию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа", – цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул глава Белого дома, США должны приобрести Гренландию, несмотря на то, что на острове уже присутствуют американские военные.

Ранее Трамп неоднократно угрожал захватить Гренландию. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома прекратить угрозы.

В свою очередь, замглавы администрации США Стивен Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его мнению, остров должен стать частью Штатов для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО.

При этом Миллер исключил необходимость проведения военной операции для присоединения острова, объяснив это тем, что на его территории живет лишь 30 тысяч человек.

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

