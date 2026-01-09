AP: встреча представителей Трампа и Дании с Гренландией прошла в Белом доме

Фото: depositphotos/tupungato

Представители администрации президента США Дональда Трампа провели в Белом доме закрытые переговоры с официальными лицами Дании и Гренландии. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что переговоры состоялись в контексте недавних заявлений американского лидера о потенциальной возможности установления контроля США над автономной территорией Дании.

Также 8 января датская сторона провела отдельные консультации по арктической безопасности. Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен и глава представительства Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен встретились с членом Палаты представителей конгрессменом Джейсоном Кроу.

В ходе этой встречи Сёренсен подтвердил приверженность страны союзу с НАТО и поднял вопросы безопасности в Арктическом регионе.

Ранее Трамп неоднократно угрожал захватить Гренландию. По его мнению, автономия должна стать частью США для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО. В ответ на это в МИД Дании ввели "ночную стражу", чтобы следить за высказываниями американского лидера.