Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:19

Политика
Главная / Новости /

AP: встреча представителей Трампа и Дании с Гренландией прошла в Белом доме

Встреча представителей Трампа и Дании с Гренландией прошла в Белом доме – СМИ

Фото: depositphotos/tupungato

Представители администрации президента США Дональда Трампа провели в Белом доме закрытые переговоры с официальными лицами Дании и Гренландии. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что переговоры состоялись в контексте недавних заявлений американского лидера о потенциальной возможности установления контроля США над автономной территорией Дании.

Также 8 января датская сторона провела отдельные консультации по арктической безопасности. Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен и глава представительства Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен встретились с членом Палаты представителей конгрессменом Джейсоном Кроу.

В ходе этой встречи Сёренсен подтвердил приверженность страны союзу с НАТО и поднял вопросы безопасности в Арктическом регионе.

Ранее Трамп неоднократно угрожал захватить Гренландию. По его мнению, автономия должна стать частью США для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО. В ответ на это в МИД Дании ввели "ночную стражу", чтобы следить за высказываниями американского лидера.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика