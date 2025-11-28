В МИД Дании ввели "ночную стражу", чтобы следить за высказываниями Трампа

Фото: depositphotos/actionsports

Правительство Дании учредило "ночную стражу" в Министерстве иностранных дел, чтобы следить за высказываниями президента США Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Politiken.

По информации СМИ, ночная смена начинается в 17:00 по местному времени. К 07:00 сотрудники составляют отчет о заявлениях американского лидера и других событиях, которые после этого рассылаются правительству и ведомствам.

При этом источник The Guardian, близкий к МИД Дании, отметил, что ситуация в Гренландии, а также разница во времени между Данией и США являются "довольно важными факторами".

Ранее Трамп заявил, что собирается выдворить из страны всех, кто попал в Штаты ради убежища. Он отметил, что это "очень трудно", однако США собирается выдворить "их всех".

Кроме того, американский лидер указывал на то, что основным приоритетом страны в вопросах национальной безопасности является полный контроль над мигрантами. По словам Трампа, на данный момент США имеют самую защищенную границу за всю свою историю.

