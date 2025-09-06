Трамп намекнул, что может использовать Министерство войны в Чикаго против мигрантов

Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/Pool via CNP/Will Oliver

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social намекнул, что может использовать Министерство войны в Чикаго для ареста и депортации нелегальных мигрантов.

Он опубликовал скриншот чужого поста из социальных сетей, на котором указано: "обожаю запах депортации по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это Министерство войны".

На скриншоте также изображен сам Трамп в образе подполковника Килгора из фильма "Апокалипсис сегодня" и надпись "Chipocalypse Now" ("Чипокалипсис сегодня". – Прим. ред.)

Ранее сообщалось, что национальная гвардия США мобилизует 1,7 тысячи бойцов для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией. Они будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь министерству внутренней безопасности.

В пятницу, 5 сентября, стало известно, что Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны. По мнению американского лидера, это более подходящее название, "с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир". Помимо этого, он также заявил, что в Америке самое лучшее военное оборудование.

