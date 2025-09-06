Трамп переименовал Пентагон в "министерство войны"

Фото: depositphotos/icholakov01

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны страны в "министерство войны" в пятницу, 5 сентября. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Трампа, такое название будет куда более подходящее для министерства, "особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир". Ведь, по его словам, у США самое лучшее военное оборудование и они выиграли две мировые войны.

Американский президент также отметил, что работа над переименованием ведомства шла на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет теперь будет называться "министром войны".

Впервые о переименовании Пентагона в "министерство войны" Трамп заявил 26 августа. Он напомнил, что Минобороны США носило подобное название в периоды Первой и Второй мировых войн. Трамп добавил, что считает название "министерство войны" намного более весомым.