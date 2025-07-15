Трамп заявил, что мог бы переименовать "соккер" в "футбол" в США

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может переименовать "соккер" в "футбол" в своей стране. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью Трампа изданию DAZN.

Трамп в ночь на 14 июля посетил решающий матч клубного чемпионата мира, который прошел в штате Нью-Джерси. В финале английский "Челси" разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0.

"Думаю, мы могли бы это сделать", – ответил Трамп на предложение журналистов ввести закон об официальном переименовании "соккера" в "футбол" в США.

По итогам финального матча клубного чемпионата мира Трамп вручил серебряную медаль российскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову. Он является запасным вратарем. Во время чемпионата он ни разу не выходил на поле.