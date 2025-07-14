Трамп вручил серебряную медаль вратарю Сафонову из ФК "Пари Сен-Жермен"

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Президент США Дональд Трамп вручил серебряную медаль клубного чемпионата мира по футболу вратарю французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову, передает РБК.

Американский лидер наградил всех призеров соревнования.

Сафонов в команде является запасным вратарем. Во время чемпионата он ни разу не выходил на поле.

Во французский ПСЖ игрок перешел из клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро. В ходе этой сделки Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории российского футбола.

Игроки из ПСЖ заняли второе место на клубном чемпионате. В финале в Ньюарке их обыграл английский клуб "Челси" со счетом 3:0.

