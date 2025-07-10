Гендиректор "Торпедо" Синяев прокомментировал исключение клуба из РПЛ

Московское "Торпедо" исключили из числа участников нового сезона Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) 10 июля. Ранее владелец "автозаводцев" Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу о договорных матчах. Как российский футбольный мир отреагировал на громкую новость из стана черно-белых, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Что говорит лига?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Решение об исключении московского "Торпедо" из числа участников РПЛ, куда команда вышла напрямую со второго места по итогам минувшего сезона, принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Обоснованием стали попытки организовать сразу три договорных матча: против столичной "Родины" 22 марта 2025 года (0:0), екатеринбургского "Урала" 21 апреля (1:1) и ярославского "Шинника" 11 мая (1:0). Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

По этим же причинам владельца "автозаводцев" Леонида Соболева отстранили от футбольной деятельности на 5 лет, а гендиректора клуба Валерия Скородумова – на 10. Ранее оба были отправлены в СИЗО, так как предлагали взятки главному судье матчей в более чем 1 миллион рублей, чтобы тот для победы "Торпедо" поставил пенальти или удалил игрока другого клуба, сообщали в МВД. За оказание противоправного влияния на результат матчей Соболеву и Скородумову грозит до 7 лет тюрьмы.

Кроме того, под домашний арест отправили Богдана Головко – главного арбитра матча между "Торпедо" и "КАМАЗом" из Набережных Челнов, который состоялся в последнем туре Первой лиги 24 мая. В игре, где решался выход черно-белых в РПЛ, Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей. В итоге встреча закончилась со счетом 1:1, чего "Торпедо" хватило для повышения в классе. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, боссы клуба через посредников передали главному судье 1,5 миллиона рублей.

Президент РПЛ Александр Алаев в заявлении на официальных ресурсах лиги назвал решение КДК РФС жестким, но справедливым.





Александр Алаев президент РПЛ Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

При этом новый сезон РПЛ начинается уже 18 июля. Таким образом, после исключения "Торпедо" состав участников нового чемпионата России стал неполным за восемь дней до начала турнира. Алаев назвал ситуацию "большой проблемой и большим вызовом".

"Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении", – подчеркнул президент лиги.

СМИ утверждают, что на ставшее вакантным место в РПЛ теперь претендуют два клуба – вылетевший из высшего дивизиона с 15 места "Оренбург" и уступивший в стыках за право повышения в классе "Урал". Вариант с 15-ю командами вместо 16-ти, по данным "Матч ТВ", не рассматривается. Решение о 16-м участнике должно быть принято на заседании бюро исполкома РФС 11 июля.

Как отреагировали в "Торпедо"?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новый гендиректор "автозаводцев" Сергей Синяев после заседания КДК РФС рассказал журналистам, что в клубе ожидали другого результата.





Сергей Синяев гендиректор московского "Торпедо" Оценивать справедливость и законность решения будут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ, "Торпедо" будет жить. Решение о выступлении в Первой лиге будет принято в ближайшее время. С финансированием все стабильно.

При этом в официальном заявлении Синяева на сайте "Торпедо" гендиректор поблагодарил болельщиков и всех, кто оказал поддержку клубу в сложившейся ситуации.

"Мы это ценим и слышим голос каждого", – подчеркнул функционер.

В то же время еще до решения РФС адвокат владельца клуба Леонида Соболева Андрей Алешкин заявил ТАСС, что в случае исключения из РПЛ "Торпедо" может быть распущено. При этом уже после вердикта КДК он же призвал руководство футбольного союза уйти в отставку.

"РФС сегодня предрешил судьбу уголовного дела в отношении руководства "Торпедо", проигнорировал нормы конституции Российской Федерации, отменил для нас всех презумпцию невиновности, и я предполагаю, что после таких действий РФС должен быть переформатирован, а руководство должно уйти", – процитировал Алешкина телеграм-канал "Mash на спорте" .

Другой адвокат, представляющий интересы бизнесмена, Александр Добровинский сказал "Чемпионату", что решения о будущем "Торпедо" в этой ситуации могут быть разными.

"Что касается наших дальнейших шагов, то, естественно, мы все расскажем Леониду Соболеву, когда я или мой коллега будем у него. И он уже должен принимать решение: идти в CAS (Спортивный арбитражный суд. – Прим. ред.) или не идти, распускать "Торпедо" или нет. Это его личное дело, его деньги, его трагедия", – подчеркнул Добровинский.





Александр Добровинский адвокат Леонида Соболева Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда еще ничего не доказано, без суда. Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения – их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идет. А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев не причем и его освободят – что тогда? Что и как тогда отмотать назад.

По информации "РБ Спорт", если "Торпедо" после исключения из РПЛ вернется обратно в Первую лигу, им придется снова пройти процедуру лицензирования РФС и подтвердить финансирование на будущий сезон. При этом источник портала Metaratings.ru утверждает, что клубу дали сутки на решение, будет ли команда выступать в подэлитном дивизионе или нет.

Что думают в мире футбола?

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в беседе с "Советским спортом" назвал решение об исключении "Торпедо" из РПЛ "шокирующим и очень жестким".

"С другой стороны, это будет уроком для остальных команд, что судей подкупать не надо", – подчеркнул он.

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в разговоре с изданием отметил, что главными заложниками ситуации стали футболисты "Торпедо".





Юрий Семин бывший тренер московского "Локомотива" Они не участвовали ни в какой сделке, просто по-настоящему играли в футбол. Игроки любят и любили свою команду, а теперь оказались вне футбола. Исключение "Торпедо" из РПЛ не совсем справедливо. Стоит наказать тех, кто участвовали в подкупе судей, но не футболистов.

Экс-полузащитник "Торпедо" Павел Мамаев заявил порталу Metaratings.ru, что очень сожалеет об исключении его бывшего клуба из высшей лиги.

"Все-таки это команда с огромной историей. Ее знают не только в России, но и по всей территории бывшего Советского Союза. Хотелось, чтобы "Торпедо" гремело на всю страну и добивалось самых высоких результатов", – сказал Мамаев.

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с "Матч ТВ", что болела за "Торпедо" и радовалась, когда "автозаводцы" вернулись в РПЛ.

"Очень грустно. "Торпедо" – это такая же команда как ЦСКА или "Динамо", с многолетней историей. Обидно. Команда с именем, историей, традицией. И насколько я знаю, тот же Соболев хотел все это восстановить, вернуть. Он с энтузиазмом относился к этому делу. По крайней мере, я могу это сказать исходя из личного общения с ним", – отметила парламентарий.

Теперь же она выразила надежду, что "Торпедо" хотя бы сохранит место в Первой лиге.